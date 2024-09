Suspeito em caso de latrocínio de engenheira na zona sul de SP é preso

Um dos suspeitos de envolvimento na morte da engenheira Eliane Toniolo, 63, vítima de latrocínio dentro de casa na zona sul de São Paulo, foi preso nesta terça-feira (24).

O que aconteceu

Denis Henrique Fonseca de Souza foi encontrado após a polícia rastrear um dos veículos envolvidos no crime. O carro usado não estava no nome dele, mas o suspeito foi encontrado no endereço em que o veículo estava estacionado nesta manhã.

Homem se entregou após horas cercado pela polícia. Segundo a Polícia Civil, Denis se escondeu no apartamento após notar a presença dos policiais no local. Ele se entregou após mandado de busca ao imóvel ser emitido.

Prisão temporária dele foi decretada. Ela tem duração de 30 dias e pode ser renovada pela Justiça. A polícia não detalhou se Denis seria a pessoa responsável pelos disparos que mataram a engenheira.

Defesa. Não há no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo defesa constituída para Denis até o momento. O UOL buscou a Defensoria Pública de São Paulo para saber se ela representa o homem e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Eliane Toniolo foi baleada duas vezes dentro da própria casa, na Alameda dos Jurupis, em Indianápolis, área nobre da capital. Ela dormia com a filha quando ouviu um barulho. As duas deixaram o quarto e se depararam com um suspeito, que disparou contra a mulher. A filha dela se trancou em um carro e não ficou ferida.

Suspeitos agiram em ao menos três carros, segundo investigação da polícia. O terceiro veículo, um Hyundai Creta, foi o que levou a polícia até o suspeito preso nesta terça.

Polícia suspeita que os ladrões tiveram informações privilegiadas sobre a venda da residência. As mulheres estavam prestes a se mudar da casa, que teve a porta arrombada.

O caso é investigado como latrocíno pelo 27º DP.