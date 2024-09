Presidente diz que Irã está pronto para trabalhar com potências nucleares para resolver impasse nuclear

Por Parisa Hafezi

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O Irã está pronto para resolver o seu impasse nuclear com o Ocidente, disse o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, à Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, enquanto pedia um fim para a Guerra da Rússia contra a Ucrânia por meio do diálogo.

O establishment clerical iraniano espera ver um alívio nas sanções dos EUA que pressionam fortemente a economia do país.

O então presidente Donald Trump abandonou o pacto nuclear de Teerã, de 2015, com seis potências mundiais em 2018 e voltou a colocar pesadas sanções contra o país. As tentativas de reativar o pacto falharam.

As relações de Teerã com o Ocidente pioraram desde que o grupo militante Hamas, com apoio iraniano, atacou o sul israelense em 7 de outubro e Teerã aumentou o seu apoio à guerra da Rússia na Ucrânia.

Pezeshkian, um político relativamente moderado que assumiu o cargo em agosto prometendo uma política externa pragmática, criticou o arquirrival iraniano Israel pelo que chamou de “genocídio em Gaza”.

"É imperativo que a comunidade internacional imediatamente... garanta um cessar-fogo permanente em Gaza e ponha fim à barbárie desesperada de Israel no Líbano, antes que ela tome conta da região e do mundo", disse.