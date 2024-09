Pré-venda dos iPhones 16 começa hoje: confira valores e o que tem de novo

A pré-venda dos quatro modelos da linha iPhone 16 começou no Brasil nesta terça-feira (24). Os lançamentos da Apple trazem um novo botão tátil para capturar imagens e vídeos, telas maiores e processadores desenvolvidos para rodar mais recursos de inteligência artificial (IA).

Os celulares foram lançados em 9 de setembro. Além deles, a Apple também apresentou os novos relógios da linha Apple Watch Series 10 e os fones de ouvido AirPods 4.

Quanto custa?

Os valores dos novos iPhones 16 variam de R$ 7.799 a R$ 15.499 na loja da Apple e em algumas varejistas. É possível ter um desconto de 10% para o pagamento à vista.

O que tem de novidade?

Telas maiores na linha iPhone 16 Pro. Os tamanhos são:

iPhone 16: 6,1 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz.

6,1 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz. iPhone 16 Plus: 6,7 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz.

6,7 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz. iPhone 16 Pro: 6,3 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz.

6,3 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz. iPhone 16 Pro Max: 6,9 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz.

Botão de ação: Todos os modelos têm o sensor (visto pela primeira vez no iPhone 15 Pro). Localizado no topo da lateral esquerda, o botão serve para personalizar alguns comandos, como ativar o modo silencioso, traduzir textos e abrir o calendário.

Câmeras. Nos iPhone 16 e 16 Plus, o agrupamento das câmeras voltou ao formato vertical, semelhante ao iPhone XS. O design da câmera permite capturar vídeos espaciais, proporcionando mais imersão e compatibilidade com a visualização de imagens nos óculos de realidade mista do Apple Vision Pro.

A câmera dupla dos modelos conta com a lente "Fusion" de 48 MP, com zoom de até 2 vezes, e a ultra-angular de 12 MP, que permite registros detalhados no modo macro.

Imagem: Divulgação/Apple

Nos iPhone 16 Pro e 16 Pro Max são três lentes traseiras com alcance de zoom óptico de 5x, possibilidade até então exclusiva do iPhone 15 Pro Max. Os smartphones também são capazes de capturar imagens no modo macro com 48 MP de resolução, o que promete fotos mais nítidas e com uma riqueza ainda maior de detalhes.

O sistema de câmeras Pro acompanha lente "Fusion" de 48 MP, ultra-angular de 48 MP e também a teleobjetiva de 12 MP.

Para quem procura o melhor modelo para vídeos, o 16 Pro e 16 Pro Max são opções que proporcionam gravação de 4K120 fps em Dolby Vision, além de microfones ao longo da estrutura dos celulares, que permitem captar áudios de maneira mais imersiva.

Camera Control (controle de câmera, na tradução direta). É um sensor com resposta tátil capaz de abrir a câmera, capturar imagens e gravações, além de controlar o zoom, profundidade de campo e entre outras funções apenas ao deslizar o dedo. Esse controle fica localizado na lateral direita dos celulares.

Segundo a Apple, o sensor também permitirá acionar funções de IA da empresa com o Visual Intelligence (inteligência visual). Exemplo: usá-lo para captar informações sobre objetos após apontar o iPhone para eles ou ainda reconhecer uma informação escrita e pesquisar por resultados.

Bateria. A promessa da Apple é que os novos modelos durem mais tempo longe da tomada por conta do design interno, que comporta baterias maiores, e processadores mais avançados. Confira:

iPhone 16: até 22 horas de reprodução de vídeo.

até 22 horas de reprodução de vídeo. iPhone 16 Plus: 27 horas de reprodução de vídeo.

27 horas de reprodução de vídeo. iPhone Pro: 27 horas de reprodução de vídeo.

27 horas de reprodução de vídeo. iPhone Pro Max: 33 horas de reprodução de vídeo.

Processadores: desenvolvidos com foco em processar mais rápido recursos que envolvam inteligência artificial.

No iPhone 16 e 16 Plus, o chip A18 promete ser 30% mais rápido quando comparado ao processador da linha iPhone 15.

Já nos modelos 16 Pro e 16 Pro Max, o chip A18 Pro está 20% mais rápido em desempenho em comparação ao processador do iPhone 15 Pro, com o chip A17, segundo a Apple.

Variedade de cores. iPhone 16 e 16 Pro podem ser comprados em rosa, ultramarino, verde-acinzentado, branco e preto.

Já no 16 Pro e Pro Max as cores são mais sóbrias, com acabamento em titânio: branco, natural, preto e a nova cor deserto.

Apple Intelligence. O sistema com recursos de inteligência artificial da empresa chega ao iPhone 16, iPhone 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, dando possibilidades de gerenciamento inteligente de notificações, resumos automáticos, criação de emojis, além de remover pessoas e objetos indesejados no fundo de imagens, entre outras funcionalidades.

Contudo, ainda não existe uma data para tudo funcionar em português. A Apple Intelligence será liberada em inglês a partir de outubro.

Achou o iPhone 16 caro?

Para quem deseja um bom iPhone, mas busca um preço um pouco menor, é possível aproveitar promoções na linha anterior. O Guia de Compras UOL encontrou alguns modelos do iPhone 15 com descontos de até 34% na Amazon.

