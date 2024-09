Plantio de soja no PR atinge 10%, revela Deral; colheita de trigo avança para 48%

São Paulo, 24 - O plantio de soja no Paraná avançou para 10% da área total prevista para a safra 2024/25, até a segunda-feira, em comparação com 1% há sete dias, conforme o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). Do total de lavouras já plantadas, 100% apresentam boas condições. Com relação às fases de desenvolvimento, 96% estão em germinação e 4% em desenvolvimento vegetativo.O plantio de milho da primeira safra já alcança 60% da área estimada, um avanço em relação aos 46% registrados na semana anterior. Atualmente, 96% das lavouras estão em boas condições e 4% em condição média, um cenário semelhante ao de sete dias atrás, quando as porcentagens eram de 97% e 3%, respectivamente. As plantações estão nas seguintes fases: 31% em germinação e 69% em desenvolvimento vegetativo.Em relação ao trigo, a colheita progrediu para 48%, ante 34% na semana anterior. As lavouras apresentam bom estado (34%), médio (41%) e ruim (25%). As fases fenológicas do trigo estão distribuídas em: desenvolvimento vegetativo (1%), floração (9%), frutificação (33%) e maturação (57%), de acordo com o Deral.