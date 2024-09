PF desarticula esquema de contrabando de grãos no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 24, com a Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a fase ostensiva da Operação Tebas, que visa desarticular associação criminosa responsável por um esquema milionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho, trazidos da Argentina para o Brasil, por meio de portos clandestinos às margens do Rio Uruguai. Na ação, 54 policiais federais e 14 auditores fiscais da Receita Estadual cumprem 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Crissiumal (RS), Tiradentes do Sul (RS) e Curitiba (PR).

"Também estão sendo executadas medidas de bloqueio de contas bancárias, vinculadas às pessoas físicas e jurídicas, com valores de mais de R$ 80 milhões, bem como o sequestro e o arresto de dezenas de automóveis e imóveis, além de indisponibilidade de criptoativos", disse a PF em nota.

As investigações, iniciadas em 2021, apuram associação criminosa para contrabando de grãos e lavagem de capitais com a criação de empresas de fachada. "Há indícios que este consórcio criminoso foi responsável pela emissão de notas fiscais com valor superior a R$ 209 milhões."