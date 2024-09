ONU: presidente da Colômbia, Petro diz que não haverá ponto de retorno se queimarmos a Amazônia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que a Amazônia está queimando e que, os incêndios continuarem, não haverá ponto de retorno para a humanidade. Os comentários foram feitos durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 24, em Nova York.

Para Petro, não se deve defender ideologias, mas sim a vida como um todo. O presidente da Colômbia disse que o poder de um país não é mais definido por ideologia, mas pela capacidade de destruição da vida. E é essa capacidade de destruição que faz com que alguns países sejam ouvidos.

Petro voltou a pedir o fim do genocídio na Faixa de Gaza, reforçando uma postura do governo colombiano que se estende desde o início do ano.