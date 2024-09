Oferecendo uma visão de um futuro melhor, premiê britânico pede paciência

Por Elizabeth Piper e Alistair Smout e Andrew MacAskill

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, fez um apelo pessoal aos britânicos nesta terça-feira para que apoiem seus planos, às vezes difíceis, de reconstruir a nação, prometendo que ele poderia proporcionar um futuro melhor, com padrões de vida mais altos, ruas mais seguras e melhores serviços.

Ao discursar em sua primeira conferência anual do Partido Trabalhista como primeiro-ministro, o às vezes rígido líder trabalhista tentou aliviar o clima com anedotas sobre sua vida e ofereceu uma visão mais otimista do futuro, uma mudança radical em relação ao tom sombrio de seu governo desde que assumiu o poder em julho.

Starmer, de 62 anos, reconheceu que os britânicos podem duvidar de seu governo após ministros cortarem pagamentos de combustível para o inverno de alguns aposentados, mas disse que não hesitaria em tomar decisões "impopulares" se elas fossem necessárias para estimular o crescimento econômico.

"Sei o quanto, depois de tudo o que vocês passaram, é difícil ouvir um político pedir mais", disse, na conferência de seu partido na cidade de Liverpool, no norte da Inglaterra.

"Mas, no fundo, acho que vocês também sabem que nosso país precisa de um plano de longo prazo e que não podemos voltar atrás."

"E a verdade é que, se tomarmos decisões difíceis de longo prazo agora... a luz no fim deste túnel, do Reino Unido que pertence a vocês, chegará muito mais rapidamente."

Foi uma mudança de tom em relação à narrativa do governo desde que os trabalhistas ganharam uma eleição esmagadora contra os conservadores, outrora dominantes, em julho, quando os ministros do novo governo afirmaram repetidamente que a sua herança significava que tinham pouca margem de manobra para resolver os muitos problemas do Reino Unido.

Starmer voltou a enumerar o que descreveu como herança dos conservadores, que não conseguiram aumentar o número de vagas nas prisões, não construíram novas casas nem controlaram a imigração e deixaram um buraco negro de 22 bilhões de libras nas finanças públicas -- uma alegação que o agora partido da oposição nega.

“Não esqueçam o que eles fizeram e não deixem que eles tentem desviar a culpa porque o estado do nosso país é culpa deles”, afirmou.