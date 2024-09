Netanyahu diz que continuará a bombardear casas 'usadas' por Hezbollah no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que seu país continuará bombardeando alvos do Hezbollah e pediu aos cidadãos libaneses que se livrem das garras do líder do grupo militante, Hassan Nasrallah.

"Qualquer pessoa que tenha um míssil em sua sala de estar e um foguete em sua garagem não terá um lar", disse Netanyahu em uma base do Exército em um local não revelado, depois que os militares disseram ter encontrado munição nas residências de pessoas.

"Nossa guerra não é com vocês, nossa guerra é com o Hezbollah. Nasrallah está levando vocês à beira do abismo... Livrem-se das garras de Nasrallah, para o seu próprio bem."