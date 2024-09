Não é só carro: além de salsicha campeã de vendas, VW libera ketchup grátis

Em comemoração aos 75 anos de presença nos Estados Unidos, a Volkswagen deu a seus clientes algumas garrafas de seu famoso ketchup Gewürz. Criado em 1996, o condimento da marca - que também faz salsichas - foi distribuído em uma concessionária e acabou rápido.

O que aconteceu

O ketchup picante da Volkswagen chegou aos Estados Unidos e teve todos os seus exemplares distribuídos gratuitamente. Chamado de Gewürz, ele chegou ao país em celebração dos 75 anos da montadora nos EUA.

O condimento - que se esgotou rapidamente - foi desenvolvido para ser o complemento perfeito para sua salsicha currywurst, que foi criada pela primeira vez em 1973.

Segundo a Volkswagen, a "salsicha com tempero único é frequentemente servida cortada em fatias pequenas em uma tigela e encharcada com o molho".

Rachael Zaluzec, da Volkswagen nos EUA, disse: "este ano, estamos comemorando mais do que um grande aniversário de vendas de carros. Estamos celebrando histórias, memórias, paixão e todas as coisas divertidas e inesperadas que fazem da Volkswagen a marca que somos hoje - coisas como nosso condimento Gewürz Ketchup Brand".

