Músico brasileiro Marcelo Amaro faz turnê pela Europa para mostrar herança africana no samba

O sambista, cantor, compositor e multi-instrumentalista Marcelo Amaro realiza a turnê "A essência do samba" pela Europa que, além de shows, inclui workshops para mostrar aos europeus um pouco da herança africana no samba.

Essa é a primeira turnê europeia do músico, que viveu em Genebra há 10 anos. Os shows incluem músicas de seus quatro álbuns, além de clássicos do samba brasileiro. Marcelo explica que a herança africana já era latente nas letras de seus álbuns, desde 2014, quando começou a compor, e em 2016, quando gravou seu primeiro álbum, "Banquete".

"Eu acho que é a função do artista de agir politicamente", diz. "Nossa função é essa, de trazer ao povo e às pessoas que também estão abertas a ouvir um pouco da história e também do que a gente acredita", afirma.

O último álbum do artista, "Sambáfrica", de 2023, celebra a cultura do continente africano. O projeto musical nasceu em Genebra, onde observou que muitas pessoas de origem africana se chamavam "Samba".

"Além desse gênero do samba ter essa conexão direta com Angola, tem essa questão do nome também, nome próprio e sobrenome. Então eu comecei essa pesquisa a partir daí", explica. O projeto, segundo ele, tinha o objetivo de se conectar com o continente africano de uma maneira geral "porque não sabemos exatamente nossa origem".

Viva a percussão

Marcelo Amaro também desenvolve o projeto musical "Viva Percussão" que surge a partir do nome de seu segundo álbum, lançado no Rio de Janeiro, em 16 de outubro, Dia do percussionista brasileiro.

O projeto inclui um festival, mas também seminários que visam difundir os percussionistas do Brasil, homens e mulheres, assim como os instrumentos de percussão. "Acho que essa é uma forma de a gente contribuir também para essa cena artística do Brasil que é tão plural nos ritmos", diz.

Marcelo tem shows programados em Londres, Antuérpia, Amsterdã e Genebra até final de setembro. Além disso, ele organiza a roda de samba "Canjerê do Amaro". "Eu sempre penso nessa questão das palavras de origem banto ou iorubá. Acho que faz parte da minha história trazer o nome canjerê, que é festa, é uma quizomba", diz.

Em Londres, a roda de samba acontece dia 21 de setembro e dia 29 em Amsterdã. "A ideia é difundir esse a roda de samba em si, que ainda é algo muito tímido".

O músico prepara um novo álbum que deve sair ainda este ano. Carregado de espiritualismo, "Axé Canjerê" tem sete faixas "para conectar com Exu, que é o número 7. Para a gente trazer essa energia que tem, mas com bastante respeito, separando a questão da religiosidade", diz o músico.

Mais informações sobre as datas dos shows no site https://www.marceloamaro.com.br/shows