Museu em Santos sediará mostra internacional sobre café espresso

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) - Em meio aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Museu do Café, em Santos (SP), receberá a partir de 1º de outubro uma exposição internacional temporária do café espresso.

O evento, que será organizado pela IMF Foundation e EP Studio, com realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, reunirá ao menos 60 máquinas para uso doméstico e profissional, além de conjuntos de café e xícaras.

Com curadoria de Elisabetta Pisu, a exposição "Passione italiana: l'arte dell'espresso" mostrará ao público as principais inovações das máquinas e dos hábitos do consumo da bebida.

A mostra também evidenciará o desenvolvimento tecnológico do setor, a evolução histórica e a conexão com a imigração italiana no país sul-americano, que foi importante para a popularização da bebida em terras brasileiras.

"O desenvolvimento da cafeicultura brasileira está intimamente associado ao fenômeno da migração italiana para o Brasil. Um milhão e meio de italianos desembarcaram em território brasileiro a partir de 1870 e passaram a trabalhar principalmente nas empresas dos produtores de café. Foi graças à contribuição inestimável da mão de obra italiana que o café, símbolo nacional tipicamente italiano, se tornou um elemento de ligação permanente entre dois povos e duas culturas", explicou Domenico Fornara, cônsul-geral da Itália em São Paulo.

O evento acontecerá no Museu do Café entre os dias 1º de outubro e 4 de fevereiro de 2025. Na sequência, a exposição vai para o Museu da Imigração, na capital paulista, onde permanecerá de 21 de fevereiro até 26 de maio do próximo ano.

Serviço: Rua XV de Novembro, 95, Centro Histórico, Santos/SP Telefone: (13) 3213-1750 Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h) R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos Acessibilidade no local - Não possui estacionamento www.museudocafe.org.br (ANSA).

