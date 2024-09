MT inicia plantio da safra 2024/25 de soja, diz Imea; 0,27% da área está semeada

São Paulo, 24 - Mato Grosso iniciou o plantio da safra de soja 2024/25. Na última sexta-feira, 0,27% da área prevista estava semeada, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O ritmo está 0,57 ponto porcentual atrás da média dos últimos cinco anos e 1,55 ponto porcentual abaixo do mesmo período da safra anterior. O Imea informou que o plantio até o momento se concentrou em áreas de pivô, devido ao atraso das chuvas na maior parte do Estado. As chuvas foram pontuais em algumas regiões, mas ainda insuficientes para o início dos trabalhos em áreas de sequeiro. A expectativa é que o plantio ganhe força em outubro, quando se espera a retomada das chuvas em Mato Grosso.O Imea também apontou que o custo de produção da safra 2024/25 teve uma nova redução em setembro. O custeio está estimado em R$ 3.970,82 por hectare, uma queda de 0,03% em relação ao mês anterior, enquanto o Custo Operacional Total (COT) ficou em R$ 5.496,75 por hectare, uma redução de 0,02% ante agosto e 2,43% na comparação com a safra passada. Até o momento, os preços praticados e a produtividade esperada no Estado cobrem o COT. No entanto, para cobrir o Custo Total, o produtor precisaria vender a soja por pelo menos R$ 122,72 por saca ou obter uma produtividade de 67,43 sacas por hectare. O Imea alerta que a produção da safra ainda não está totalmente definida, e grande parte dos volumes previstos não foi precificada, o que pode influenciar o ponto de equilíbrio da safra.O preço da soja mato-grossense na semana passada caiu 1,09% em relação à semana anterior, ficando em R$ 121,35 por saca, influenciado pela queda no prêmio de exportação, segundo o Imea. Já o contrato para março de 2025 da soja em Chicago (CBOT) teve alta de 0,27% na semana, encerrando a US$ 10,42 por bushel.