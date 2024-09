Mendonça prega união entre empresas e igreja para 'resgatar a essência' do Rio contra o crime

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta segunda-feira, 23, que empresários devem se unir com a igreja para discutirem a segurança pública do Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante um encontro promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais do Rio (Lide) em Copacabana, na zona sul da capital. O ministro se mostrou preocupado com o crime organizado que, segundo ele, está se aliando a candidatos a vereador e prefeito no pleito deste ano.

"Os senhores têm um patrimônio, que é o Rio de Janeiro, os senhores têm um desafio, que é resgatar a essência", argumentou. Mendonça lembrou que chefiou a pasta de Justiça e Segurança Pública durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo o ministro, o crime organizado "retira valores fundamentais". "O crime organizado é uma indústria que visa lucro, não paga imposto, mata e retira investimentos. Mas, mais do que isso, retira valores fundamentais" disse.

O ministro pontuou que comentava sobre uma "questão de estado" e não de "política". O integrante do STF citou, sem especificar qual, uma cidade de São Paulo em que haveria um alto número de candidatos ligados ao crime organizado. "Quase todos eles têm envolvimento com o crime. Nós temos cidades em que há dois candidatos a prefeito, e os dois estão envolvidos", comentou o ministro.

André Mendonça, que chegou ao STF indicado por Bolsonaro em 2021, é pastor da Igreja Presbiteriana e sua indicação ao Supremo veio depois do ex-presidente prometer a indicação de alguém "terrivelmente evangélico" à Corte.