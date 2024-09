Polícia prende médico suspeito de atropelar idosa de 66 anos e fugir no RS

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil identificou e prendeu um homem suspeito de atropelar e matar uma idosa de 66 anos, na RS-239, em Sapiranga (RS), nesta quarta-feira (24). Condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O que aconteceu

Suspeito de atropelamento é médico de 59 anos. Os agentes souberam de um Mitsubishi ASX de cor prata abandonado e com o para-brisa trincado. O veículo estava com a frente amassada próximo à UBS Jardim, em Parobé (RS), local onde o homem atua como médico. Ele, no entanto, foi localizado em outra unidade.

Identificação foi feita pela análise das imagens de câmeras de monitoramento do local. O acidente ocorreu por volta das 7h, conforme registros de gravações. Informalmente, o médico teria confessado aos policiais o atropelamento de Anna Gonchoroski. Ele não prestou o socorro à vítima.

Polícia determinou a prisão de médico poucas horas depois. Esse seria o segundo envolvimento do indivíduo como motorista em crime de homicídio culposo de trânsito, segundo apurou o UOL.

Profissional teria contrato com a Prefeitura de Parobé. A reportagem tentou contato com a administração local, mas sem retorno até o momento. Caso haja, o texto será atualizado. A defesa do médico também não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.