Leapmotor estreia no mercado europeu com 2 carros elétricos

TURIM, 24 SET (ANSA) - A Leapmotor International, joint venture entre a Stellantis e a montadora chinesa Leapmotor, iniciou sua trajetória no continente europeu.

Os primeiros modelos da marca, que chegarão entre setembro e outubro, serão o compacto T03 e o SUV elétrico C10. O primeiro deverá chegar nas concessionárias na próxima semana por a partir de 18,9 mil euros (R$ 115 mil), enquanto o outro começará a ser comercializado no mês seguinte por cerca de 36,4 mil euros (R$ 221,5 mil).

Os dois veículos foram apresentados à imprensa nesta terça-feira (24) em Milão, na Itália. Até o fim do ano, a ideia do grupo automotivo é vender os carros em cerca de 350 concessionárias espalhadas pelos principais mercados europeus.

O objetivo da joint venture, controlada em 51% pela Stellantis, é "concorrer com as marcas chinesas já presentes na Europa, completando a tecnologia e o portfólio das 14 marcas" do grupo.

Os mercados europeus envolvidos incialmente são Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Romênia, Espanha, Suíça e Reino Unido.

A partir do quarto trimestre de 2024, as operações comerciais da Leapmotor serão também alargadas ao Oriente Médio, África, Ásia, Oceania e América do Sul, começando pelos mercados brasileiro e chileno.

Os volumes de vendas da Leapmotor passaram de pouco mais de mil unidades em 2019 para mais de 144 mil em 2023. A empresa já está posicionada entre as três principais marcas emergentes no setor de veículos elétricos na China. (ANSA).

