Justiça revoga prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) - O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou nesta terça-feira (24) a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima.

A decisão, que foi do desembargador e relator do caso Eduardo Guilliod Maranhão, também suspendeu a apreensão do passaporte do artista e do certificado de registro de arma de fogo.

Os advogados de Gusttavo Lima entraram com o pedido de habeas corpus na noite da último segunda-feira (23). O cantor está atualmente em Miami, nos Estados Unidos.

Ontem, o músico foi alvo de um mandado de prisão preventiva durante as investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Além do cantor, a decisão também concedeu liberdade para a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que saiu da penitenciária hoje. (ANSA).

