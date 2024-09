Israel acusa chefe da ONU de 'não impedir ataques do Hezbollah'

Israel acusou o chefe da ONU, António Guterres, nesta terça-feira (24), de ter sido incapaz de "impedir os ataques do Hezbollah", depois que o diplomata afirmou que o Líbano estava se tornando, após os bombardeios israelenses, em um "pesadelo" similar ao de Gaza.

"O pesadelo do qual o senhor fala é uma realidade", afirmou o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, na rede social X. "A realidade é que o Hezbollah fez o Líbano refém e a ONU não reconhece as ações" do Hezbollah, "nem cumpre com sua obrigação fundamental: impedir os ataques do Hezbollah e exigir a aplicação da resolução 1701" do conselho de Segurança, que pôs fim à guerra entre Israel e o movimento islamista libanês em 2006, acrescentou Gallant.

