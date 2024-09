Por frete mais rápido e barato, Mercado Livre dobra número de centros

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira (24) que vai mais que dobrar o número de centros de distribuição no Brasil. Hoje a varejista tem 10 centros espalhados pelo país e vai chegar a 21 até o final de 2025. Seis deles estão sendo construídos ao longo deste ano, e cinco estão previstos para o ano que vem. A expansão tem como objetivo agilizar as entregas.

Expansão logística

A empresa não abre o valor investido na expansão. Os centros de distribuição vão equivaler a cerca de 120 estádios de futebol, em tamanho. É o que diz Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil. "É uma aposta no Brasil, no e-commerce e no crescimento que acreditamos que vamos ter nos próximos anos", afirma Yunes.

Novos centros vão deixar o frete mais barato aos consumidores e aos vendedores. Luiz Vergueiro, diretor sênior de logística do Mercado Livre, afirma que é um investimento em regionalização para entregar cada vez mais rápido no país. Com a expansão, 63% dos CDs estarão fora de São Paulo. Estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, estão entre as localidades que receberão as novas instalações.

Haverá um aumento em 40% das entregas feitas no mesmo dia e até 50% de redução no valor do frete. O Mercado Livre conta com centros de distribuição, aviões e veículos próprios de entrega. São 1.300 vans amarelas elétricas espalhadas pelo país.

Mais aviões

O Mercado Livre vai incluir mais duas aeronaves em sua operação, totalizando nove até o final de 2025. Uma delas será comprada neste ano e a próxima no ano que vem.

Hoje os aviões são usados para acelerar a entrega em locais mais distantes. Yunes afirma que estas entregas diminuem o tempo de envios para as cidades que não possuem centros de distribuição e que, quanto menos tempo demorar para o consumidor receber, mais pessoas tendem a comprar na plataforma.

Mais gente vai comprar online se for receber mais rápido. Primeiro cresce o mercado [por meio dos envios por aeronaves] e depois constrói o CD.

Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil

O Mercado Livre duplicou a capacidade de seu Air Hub em Guarulhos. As aeronaves cargueiras são operadas em parceria com a GOLLOG. A partir desta terça os aviões começam uma nova rota provisória para Caxias do Sul, com foco nas entregas para a região Sul do país. O objetivo é garantir uma operação eficiente enquanto o aeroporto de Porto Alegre não reabre, segundo a empresa.

Hoje o Brasil representa cerca de 53% da operação do Mercado Livre no mundo. Dos 75 mil funcionários na América Latina, 33 mil são do país. Cerca de 53% das compras feitas no Brasil são entregues aos clientes em até 24 horas.

Investimento em moda e mercado

Categorias de moda e supermercado são prioridades estratégicas para o Mercado Livre. Ana Araripe, diretora de marketplace do Mercado Livre, afirma que a companhia está investimento em mais publicidade para ampliar estes segmentos da empresa.

Os itens de supermercado ajudam a atrair recorrência na plataforma. Por serem produtos que precisam ser comprados com alguma frequência, o Mercado Livre quer que o consumidor faça a primeira compra e volte para repor o estoque depois de algum tempo. Hoje os supermercados representam apenas 2% do e-commerce.

Azeite é o produto mais buscado na plataforma na categoria supermercado. Depois dele aparecem cerveja, papel higiênico, fralda e licor. Araripe diz que a empresa vai continuar investindo nas categorias até o final do ano.

Vender itens de mercado é algo mais complexo, segundo Araripe. A empresa diz que precisa ter um cuidado diferente em relação a validade dos produtos e, por isso, cada item é catalogado separadamente nos estoques.