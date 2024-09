Influenciador cria garagem com carros em miniatura para gatos estacionarem

Um artesão chinês criou uma garagem para seus gatos com todos os detalhes que nos fazem pensar ser um local de verdade.

Responsável pela conta de Instagram @HotDog66Liu, ele construiu um local com tamanho compatível para gatos e porquinhos-da-Índia "estacionarem" seus veículos e o resultado está chamando a atenção na rede social.

O que aconteceu

Em um projeto de dois meses, o influenciador, que não revela o próprio nome, recriou uma garagem subterrânea em todos os detalhes, como pintura, faixas no chão, dutos no teto e extintores de incêndio.

Com todos os objetos em menor escala, ele concebeu o local para ser usado por gatos e porquinhos da índia que entram em miniaturas reais de veículos, controlados pelo tutor por meio de controle remoto.

Tema de vídeos publicados no perfil do Instagram, a garagem se tornou um verdadeiro playground para os gatos Bu Cuo e TuTu, além de um porquinho-da-Índia que não teve o nome revelado.

Há ainda um segundo andar na construção, no qual os animais podem chegar de elevador depois de "estacionarem" os respectivos carros.

Veja:

