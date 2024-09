IBGE diz que direção refuta 'com firmeza infundadas acusações de comportamento autoritário'

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, rebateu, em nota, um suposto comportamento autoritário e sua gestão. Ele já tinha publicado um comunicado no site oficial do órgão na manhã da segunda-feira, 23. Nesta terça-feira, 24, o instituto distribuiu à imprensa uma versão mais detalhada do texto, acrescido de documentos relacionados aos temas mencionados.

No informe, sob o título "Comunicado da Presidência do IBGE - Nota detalhada", a direção diz refutar "com firmeza as infundadas acusações de comportamento autoritário". "A atual gestão do IBGE respeita o direito às manifestações, garantidas constitucionalmente, sejam elas dos servidores efetivos, temporários, por meio do sindicato. Dessa forma, refuta as alegações recentes feitas pelo sindicato nacional dos servidores e servidoras do Instituto (ASSIBGE), mas também de grupos de servidores que estão se manifestando sem a liderança do sindicato, e outras manifestações apócrifas, caracterizando a atual gestão como autoritária, o que não procede no histórico factual aqui registrado e na farta cobertura pública, até mesmo destacada como a gestão que mais insere a representação sindical nos eventos e atividades da presidência do IBGE", afirma.

Segundo a atual gestão, o compromisso com a causa pública e republicana se impõe ao IBGE e seu corpo de servidores, e não uma vontade discricionária da atual gestão. "E nesta causa, o Brasil trabalha presencialmente, busca economizar e corre atrás de recursos para inovar e avançar", declarou.

O texto menciona ainda que a direção manterá o diálogo nos canais e temas adequados, priorizando a coletividade do instituto a demandas individuais.