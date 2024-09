Gusttavo Lima volta ao Brasil até quinta para fazer shows, diz advogado

Gusttavo Lima deve voltar ao Brasil até a próxima quinta-feira (26) porque tem uma agenda de shows para cumprir no Brasil, afirmou o advogado Cláudio Bessas no UOL News desta terça-feira (24). O cantor teve prisão decretada na segunda (23), e revogada nesta tarde.

Ele tem agenda de shows para cumprir aqui no Brasil nessa semana. Geralmente ele chega um ou dois dias antes dos shows. Ele tem shows na sexta e no sábado. Acredito que ele volte na quarta ou na quinta-feira. Claudio Bessas, advogado de Gusttavo Lima

O advogado contou ainda que o cantor segue em Miami, nos Estados Unidos, e que está lá a trabalho.

Era uma viagem planejada. O Gusttavo tem tem negócio nos Estados Unidos e ele está lá a trabalho. Claro que ele volta, ele retorna, ele tem uma agenda de shows para cumprir no Brasil. O cantor tem shows marcados em Marabá (PA) na sexta (27) e em Parauapebas (PA), no sábado (28). Cláudio Bessas, advogado de Gusttavo Lima

Sobre a viagem de Gusttavo Lima para a Grécia, o advogado negou que o cantor tenha ''dado guarida'' para foragidos da Justiça, conforme argumentou a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ao decretar a prisão do artista na segunda (23).

Gusttavo levou sim os convidados que ele quis levar para comemorar o aniversário dele naquele país [Grécia]. Saiu daqui no dia 1º, no dia 3 foi a festa de aniversário de Gusttavo e, no dia 4, foi deflagrada a Operação Integration com cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Vejo uma infelicidade muito grande da juíza ela citar a viagem como uma forma que Gusttavo deu guarida para foragidos da Justiça. Isso não existiu.

Se eles viajaram daqui do Brasil para a Grécia com o Gusttavo e, chegando lá, houve a notícia da deflagração dessa operação, e se eles não voltaram com o Gusttavo, isso não configura que o Gusttavo deu guarida. Pelo contrário, se o Gusttavo tivesse colocado eles dentro do avião e levado para qualquer outro país, aí sim. Mas tem todo um registro de passageiros junto à Anac. Cláudio Bessas, advogado de Gusttavo Lima

Veja a íntegra do programa: