EUA irão doar 1 milhão de doses de vacina contra mpox para conter surto na África

Por Trevor Hunnicutt e Julie Steenhuysen

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira a doação de 1 milhão de doses de vacina contra mpox e pelo menos 500 milhões de dólares para apoiar os países africanos no enfrentamento a um surto da doença.

Biden fez o anúncio na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e pediu que outros países sigam o exemplo, confirmando uma reportagem da Reuters.

“Agora precisamos agir rapidamente para enfrentar a mpox”, disse Biden.

Em agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox uma emergência global de saúde pública pela segunda vez em dois anos, após um surto da infecção viral na República Democrática do Congo que se espalhou para países vizinhos e além, incluindo a Índia, causando grande preocupação.

O surto no Congo começou com a propagação de uma variação endêmica, conhecida como clado I. Mas uma nova variante, clado Ib, parece se espalhar mais facilmente através de contato próximo rotineiro, incluindo contato sexual.

Países ricos têm centenas de milhões de doses de vacinas que poderiam ajudar a combater um surto de mpox na África, onde as vacinas estão muito aquém do necessário, de acordo com um levantamento da Reuters com base em declarações públicas, documentos e estimativas de organizações não governamentais.