Em São Paulo, Boulos venceria Marçal em um 2º turno, diz Quaest

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) venceria o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) num eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 24.

Boulos venceria por 41% a 36% no confronto direto contra Marçal, configurando empate técnico. O resultado aponta uma oscilação para baixo do candidato do PSOL em relação a semana anterior, quando os números eram 42% a 36%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06330/2024. Foram ouvidos 1.200 eleitores entre sábado, 21, e segunda-feira, 23.