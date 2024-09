Elétrico da Hyundai que carrega em 18 minutos inicia pré-venda; veja preço

SUV elétrico com visual futurista e desempenho esportivo, o Hyundai Ioniq 5 está disponível em sua pré-venda em todo o território brasileiro a partir desta terça-feira (24).

Importada, a novidade chega pelo preço inicial sugerido de R$ 394.990 na versão única Signature, que tem alcance de 374 km e tração integral.

O valor da reserva é de R$ 5 mil e as quantidade disponível neste primeiro lote é reduzida, informa a Hyundai do Brasil..

O Ioniq 5 é o segundo modelo importado da marca sul-coreana a ser lançado no Brasil após a empresa asiática assumir a totalidade das suas operações no país.

Até pouco tempo atrás, a Caoa era responsável por trazer para cá os veículos da Hyundai produzidos fora do território brasileiro.

Desde meados de agosto, a Hyundai disponibiliza, em regime de pré-venda, o SUV grande Palisade, importado da Coreia do Sul, por R$ 449.990.

Como é o Ioniq 5

Imagem: Divulgação

A Hyundai anunciou o início das vendas do Ioniq 5 em seus canais digitais no Brasil. O SUV elétrico traz baterias de 84 kWh e tem autonomia de 374 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). O veículo é construído com base plataforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform, em inglês) da Hyundai.

O Hyundai Ioniq 5 tem 61,6 kgfm de torque máximo, 325 cv de potência combinada máxima e conta com tração integral. Sua velocidade final é de 185 km/h e ele vai de zero a 100 km/h em 5,3 segundos. As baterias de grande capacidade abastecem dois motores elétricos - um na dianteira e outro na traseira.

O veículo está preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800V ou 350 kW (DC), e recarrega sua bateria de 10% a 80% em apenas 18 minutos. No ciclo WLTP, os usuários só precisam recarregar o veículo por cinco minutos para obter 100 km de autonomia.

O Hyundai Ioniq 5 tem rodas de liga leve de 20 polegadas diamantadas com inserções pintadas em preto brilhante. As opções de cores do carro são dourada fosca com interior cinza e branco, cinza fosca com interior cinza e branco, cinza fosca com interior preto, cinza metálica com interior preto e preta perolizada com interior preto.

Imagem: Divulgação

Por dentro, temos painel e multimídia de 12,3 polegadas cada um. Há também head-up display, que projeta a velocidade no para-brisa, bem à frente do motorista, para aumentar a segurança a bordo.

O modelo ainda conta com teto solar, sistema de som da Bose com seis alto-falantes e subwoofer - incorporado ao espaço debaixo do assoalho do porta-malas.

O Hyundai Ioniq 5 oferece o pacote Hyundai SmartSense, com câmera "360 graus" e sistemas de assistência ao condutor como aleta de colisão com frenagem automática de emergência, assistente de centralização ativa de faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, farol alto com comutação automática e assistente de prevenção a colisão de tráfego cruzado traseiro.

