Dior homenageia atletas com desfile repleto de amazonas em Paris

A Dior homenageou, nesta terça-feira (24), na capital francesa, as atletas que protagonizaram os Jogos Olímpicos de Paris com uma coleção entre a modernidade tecnológica e as linhas clássicas, em tons preto, branco e bege.

Maria Grazia Chiuri, diretora da linha feminina da Dior, se inspirou em um vestido Amazona que Christian Dior imaginou em 1951 para seu desfile na Semana da Moda Feminina (coleção primavera-verão 2025).

Seguindo o padrão dessas mulheres aguerridas, a coleção deixa os ombros à mostra, com vestidos assimétricos, justos na cintura se necessário, botas de cano alto e saias curtas cortadas em tiras de couro.

O estilo esportivo mais descontraído se reflete em trajes de banho, jaquetas de motociclistas e calças paraquedistas, com zíperes elaborados.

Chiuri busca "resumir o significado da peça, como se cada modelo pudesse falar e revelar o trabalho que antecede a construção de cada peça", afirmou a marca em comunicado divulgado junto com a coleção.

A coleção brinca com o contraste entre o preto e o branco: o logotipo "Miss Dior", cada vez mais onipresente nas criações da marca, apresenta-se exageradamente central, esticado ao extremo, quase formando uma série de linhas.

Alguns vestidos de noite, com espírito mais luxuoso, aparecem em tule ou com bordados de pérolas em tons de pele, como um véu "nude" também inspirado na figura das amazonas, tribo de mulheres com funcionamento matriarcal.

Um elemento notável da próxima temporada é o desaparecimento do salto.

A alusão ao sucesso dos Jogos Olímpicos de Paris foi uma forte tentação para Dior depois que o poderoso grupo ao qual pertence, o LVMH, maior empório de luxo do mundo, levou a medalha pelo predomínio durante o evento olímpico.

Na cerimônia de abertura dos jogos, a estrela Céline Dion causou sensação ao retornar aos palcos de Paris com um vestido perolado justo e bege e mais de 500 m2 de franjas bordadas diretamente em seu corpo.

Já a cantora Aya Nakamura usou um minivestido dourado, muito "Dior J'adore".

Para prolongar o sucesso da marca, a diretora artística da Dior convidou para o desfile a artista italiana SAGG Napoli, que utiliza o tiro com arco em seu trabalho.

A performance, uma flecha disparada ao longo da passarela de 150 metros, ditou o ritmo do desfile.

Entre os convidados estavam a cantora espanhola Rosalía, a atriz britânica Rosamund Pike, a israelense-americana Natalie Portman, a coreana Jisoo, e judocas, como campeã francesa Clarisse Agbegnenou.

jz-dar/jvb/aa/yr

© Agence France-Presse