Demanda global de energia subirá 24% de 2023 até 2050, projeta Opep

A demanda global de energia subirá 24% de 2023 para 2050, quando avançará de 301 milhões de barris equivalentes por dia para 374 milhões de barris equivalentes por dia, estima a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no relatório Perspectiva Mundial de Petróleo 2024. Grande parte desta expansão virá de regiões em desenvolvimento, pois a participação na demanda mundial de energia subirá de 64% para 71,5% neste período.

No cenário traçado pela Opep, são consideradas algumas premissas. Uma delas é a expansão média do produto interno bruto mundial de 2,9% por ano de 2023 a 2050. Um outro fator importante é a previsão de que a população do planeta atingirá 9,7 bilhões de pessoas em 2050.

Em relação à demanda global de petróleo, a Opep estima que ela subirá de 102,2 milhões de barris por dia em 2023 para 113,3 milhões de barris em 2030 e alcançará 120,1 milhões de barris por dia em 2050. De acordo com o relatório, a procura por países que não são membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), deve subir de 56,6 milhões de barris por dia apurados no ano passado para 84,6 milhões de barris por dia em 2050, enquanto as nações que fazem parte da OCDE devem registrar um declínio de 45,7 milhões de barris em 2023 para 35,6 milhões de barris por dia em 2050.

Veículos

Para a Opep, a frota mundial de veículos deverá subir de 1,7 bilhão de unidades em 2023 para 2,9 bilhões de unidades em 2050, com o maior crescimento para o segmento de veículos elétricos, embora o relatório não divulgue uma estimativa para esta categoria de automóveis. Contudo, os carros com motor de combustão interna deverão continuar a dominar a frota global, pois "deverão contabilizar mais de 70% em 2050."