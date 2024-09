Delegação italiana pede que papel das mulheres seja reforçado

ROMA, 24 SET (ANSA) - A cidade de Roma, na Itália, recebeu nesta terça-feira (24) a apresentação da cúpula do W20, grupo de engajamento que discute questões relacionadas a mulheres dentro do G20.

O evento foi promovido pela delegação italiana e teve as participações de delegadas do grupo, como Linda Laura Sabbadini e Elvira Marasco, e das deputadas Chiara Braga e Cristina Rossello. A líder da delegação brasileira, Adriana Carvalho, e Alessandro Cortese, Embaixador da Itália no Brasil, também marcaram presença.

"Queremos fortalecer o papel das mulheres na resolução de conflitos. Os países crescerão se mais mulheres ocuparem cargos de liderança", pediram as italianas.

A cúpula do W20, que vai ser presidido pelo Brasil, acontecerá no Rio de Janeiro de 27 de setembro a 2 de outubro.

Grupo dedicado à promoção da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres, ele inclui dezenas de delegadas de 19 países e da União Europeia.

Sabbadini, ex-presidente do W20 da Itália em 2021, convidou o público a "olhar o mundo com os olhos de uma mulher".

"Faremos isso no Rio de Janeiro, traçaremos nossas estratégias, que os líderes do G20 terão que levar em consideração. Chega de promessas não concretizadas, precisamos de mais mulheres para resolver conflitos. Elas salvarão o mundo e construirão pontes, não muros", disse.

Marasco, uma das líderes da delegação italiana, destacou a importância que as mulheres "estejam cada vez mais presentes nos delicados processos que visam alcançar melhorias tangíveis na vida de todos". (ANSA).

