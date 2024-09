Corinthians vence Fortaleza (3-0) e vai às semifinais da Sul-Americana

O Corinthians se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o Fortaleza por 3 a 0 nesta terça-feira (24), em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final.

O time paulista, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se tornou o primeiro semifinalista da atual edição do torneio internacional graças aos gols no segundo tempo do atacante paraguaio Ángel Romero (55') e dos meio-campistas Igor Coronado (59') e Pedro Henrique (82'), que aproveitou uma boa assistência do atacante Memphis Depay.

Ainda recuperando o ritmo de jogo, o astro holandês havia entrado em campo faltando 25 minutos para o fim da partida.

"Precisávamos jogar desta forma e fechar a classificação com a nossa torcida", disse Romero após o duelo.

O triunfo tem um certo gosto de vingança, já que o Fortaleza, comandado pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, eliminou o Corinthians nas semifinais do torneio no ano passado, embora depois tenha perdido o título para a LDU.

O 'Timão' do técnico Ramón Diaz, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, disputado na semana passada em Fortaleza, vai brigar pela vaga em sua primeira final da Sul-Americana contra quem vencer o duelo entre Racing e Athletico-PR.

Argentinos e brasileiros farão o jogo de volta na quinta-feira em Avellaneda, onde o 'Furacão' chega com a ligeira vantagem (1-0) obtida em Curitiba.

--- Ficha Técnica

Copa Sul-Americana 2024 - Quartas de Final - Partida de volta

Corinthians (BRA) - Fortaleza (BRA) 3-0

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitro: Maza Piero (CHI)

Gols:

Corinthians: Ángel Romero (55'), Igor Coronado (59'), Pedro Henrique (82')

Cartões amarelos:

Corinthians: Matheuzinho (63')

Fortaleza: Emmanuel Martinez (23'), Renato Kayser (45'), Breno Lopes (63'), Britez (69')

Escalações:

Corinthians: Hugo - Matheus Franca Silva, André Ramalho, Felix Torres, Hugo Ferreira de Farias - André Carrillo (Charles 75'), Jose Andres Martinez (Ryan Gustavo de Lima 72'), Breno Bidon (Rodrigo Garro 65') - Igor Coronado - Yuri Alberto (Pedro Henrique 72'), Angel Romero (Memphis Depay 65'). Técnico: Ramón Angel Díaz.

Fortaleza: João Ricardo - Tinga, Britez, Cardona, Felipe Jonatan - Marinho (Yago Pikachu 76'), José Welison, Pedro Augusto (Matheus Rossetto 46') - Emmanuel Martinez (Breno Lopes 46'), Pochettino (Calebe 46'), Renato Kayser (Lucero 56'). Técnico: Juan Vojvoda.

