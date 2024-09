Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta quarta para discutir sobre o Líbano (presidência)

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará uma reunião de emergência nesta quarta-feira para discutir a escalada da violência no Líbano, informou a missão da Eslovênia na ONU, que atualmente ocupa a presidência rotativa do órgão.

"Após consultar as delegações (...), a presidência tem a intenção de agendar a sessão informativa sobre a situação no Líbano para amanhã, quarta-feira, 25 de setembro, às 18h00" (19h00 no horário de Brasília), disse a presidência eslovena nesta terça, acrescentando que o secretário-geral da ONU, António Guterres, participará da reunião.

© Agence France-Presse