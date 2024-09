Como surpreende Atalanta e consegue 1ª vitória no Campeonato Italiano

O Como, dirigido pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, conseguiu sua primeira vitória na primeira divisão do Campeonato Italiano em mais de duas décadas, ao bater a Atalanta por 3 a 2 nesta terça-feira (24), em jogo adiado na véspera devido às fortes chuvas em Bérgamo.

Na quinta rodada, o clube recém-promovido não vencia um jogo na elite do futebol italiano desde o final da temporada 2002/2003.

Davide Zappacosta abriu o placar para a 'Dea' no primeiro tempo (18'), mas o Como voltou determinado do intervalo e marcou três gols em 13 minutos, antes de Ademola Lookman descontar para os donos da casa já nos acréscimos (90'+5 de pênalti).

Com a derrota, a Atalanta (12ª) do técnico Gian Piero Gasperini, atual campeã da Liga Europa, fica estacionada no meio da tabela e é o time que mais sofreu gols no campeonato até aqui (11).

Já o Como (15º) soma cinco pontos e deixa a zona de rebaixamento.

- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Empoli 0 - 2

Hellas Verona - Torino 2 - 3

- Sábado:

Unione Venezia - Genoa 2 - 0

Juventus - Napoli 0 - 0

Lecce - Parma 2 - 2

- Domingo:

Fiorentina - Lazio 2 - 1

Monza - Bologna 1 - 2

Roma - Udinese 3 - 0

Inter - Milan 1 - 2

- Terça-feira:

Atalanta - Como 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Udinese 10 5 3 1 1 7 7 0

4. Juventus 9 5 2 3 0 6 0 6

5. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

6. Inter 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Milan 8 5 2 2 1 11 7 4

8. Lazio 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Roma 6 5 1 3 1 5 3 2

10. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

11. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

12. Atalanta 6 5 2 0 3 10 11 -1

13. Bologna 6 5 1 3 1 6 8 -2

14. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

15. Como 5 5 1 2 2 6 9 -3

16. Genoa 5 5 1 2 2 4 7 -3

17. Lecce 5 5 1 2 2 3 8 -5

18. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

19. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

