Candidata do Novo sugere extintores para combater fogo; foram 202 mil focos

A candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, afirmou que extintores poderiam ter sido usados para apagar os incêndios florestais que se alastram pelo Brasil, onde mais de 202 mil focos foram mapeados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) de janeiro a setembro deste ano.

O que aconteceu

Marina Helena responsabilizou o governo Lula por queimadas e perguntou onde estava a mobilização para ajudar com "extintores". Durante o debate do grupo Flow na segunda-feira (23), a candidata criticou o presidente Lula e seus apoiadores diante dos incêndios que atingem o país do Norte ao Sul.

Declaração da candidata foi ironizada nas redes sociais. Um vídeo com a fala da economista foi divulgado na rede Bluesky após o debate. Nos comentários da postagem, usuários criticaram e ironizaram a declaração. "Não tenho extintor, será que serve um copo d'água?", "se todo mundo desse uma cuspida, acabavam as queimadas", "seria engraçado, se não fosse tão deprimente e revoltante", escreveram alguns deles.

Estrutura para combate aos incêndios atuais exige até aeronaves. Em 17 de setembro, havia 14 aeronaves em operação só no Pantanal, de acordo com boletim do governo federal. Já em São Paulo, área de Mata Atlântica e Cerrado, seis aeronaves chegaram a operar, uma delas com capacidade para lançar 12 mil litros de água.

Incêndios no país são de grande proporção e já atingiram área equivalente a todo o estado de São Paulo. Com 224 mil km² de área queimada até o fim de agosto, o Brasil lidera o ranking de países com mais focos de incêndio na América do Sul. De janeiro a setembro deste ano, 202 mil focos foram mapeados no país, o que representa um recorde de queimadas desde 2011 e um aumento de 98% em comparação aos registros de 2023, segundo o Inpe.

Fogo se alastra rapidamente pelo país, inclusive de forma subterrânea. Em Brasília (DF), por exemplo, mais de 6% da área do Parque Nacional, situado a poucos quilômetros do centro da capital, pegou fogo. O incêndio teve origem criminosa e se alastrou com facilidade, às vezes de forma subterrânea, por baixo de rios, queimando matas de galeria do cerrado desde a raiz.

Aquecimento global, fenômenos climáticos e desmatamento são principais responsáveis pelos incêndios de grandes proporções. A crise climática agravou a seca e o alastramento das queimadas — muitas delas criminosas — pelo Brasil. Sem chuva, a fumaça dos incêndios que começaram na região norte migraram para o resto do país, conforme mostrou apuração do UOL.

Governo anunciou mais de R$ 500 milhões de crédito para combate a incêndios. Cobrado por ações concretas diante do cenário trágico de queimadas pelo país, o governo federal anunciou, em 18 de setembro, um crédito extraordinário de R$ 514 milhões para um programa de enfrentamento aos incêndios. Para São Paulo, chegou a enviar aviões das Forças Armadas para combater o fogo.