Campanha de Marçal já pagou R$ 230 mil a agressor de marqueteiro de Nunes

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) já pagou R$ 230 mil ao cinegrafista e assessor Nahuel Medina.

O que aconteceu

O valor pago a Medina é o segundo maior gasto da campanha de Marçal até o momento. Os dados foram consultados pelo UOL no DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral.

Medina protagonizou a cena de agressão que ocorreu após o debate do Flow News na segunda-feira (23). Ele deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, que saiu ensanguentado do local.

Pessoas presentes no estúdio disseram que, minutos antes da agressão, Duda tentou cobrir a câmera do celular de Medina. Cinco viaturas foram até o local, e os envolvidos seguiram para o 16º DP, na Vila Clementino, zona sul da capital.

Medina publicou um vídeo da mão machucada nas redes sociais. Na legenda, escreveu: "Eu só me defendi instintivamente". Antes de sair dos estúdios, Marçal falou com a imprensa. Ele mostrou um vídeo em seu celular afirmando que um assessor do Nunes "agrediu um integrante da minha equipe, e ele, na reação, acabou desferindo um soco", disse. "Infelizmente as pessoas estão sem equilíbrio emocional em nossa sociedade."

Em vídeos publicados nas redes sociais, Marçal define Medina como seu "sócio". Oficialmente, a campanha nega. O cinegrafista participa de quase todas as agendas do candidato do PRTB e foi com o ex-coach para El Salvador. O assessor acumula mais de 180 mil seguidores nas redes sociais.

Agressão ocorreu após expulsão de Marçal

Nas considerações finais, o ex-coach xingou o prefeito de "bananinha" e foi advertido pelo apresentador Carlos Tramontina. Quando deveria voltar a falar, Marçal preferiu ficar mudo até os instantes finais, quando afirmou que Nunes seria preso por suposta corrupção em merenda de creches. Tramontina, então, avisou que Marçal estava excluído do debate, e uma confusão começou.

Seguranças invadiram o palco e o programa foi cortado. Quando voltou ao ar, Tramontina explicou a confusão. Disse que Marçal "reiteradamente desrespeitava as regras" e falou da agressão entre as equipes.

Até a confusão, as regras do debate substituiu as polêmicas de debates anteriores por propostas. Nos três primeiros blocos, os candidatos responderam a perguntas de especialistas; no segundo as perguntas foram feitas por eleitores nas ruas.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo