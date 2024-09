Caiado critica falta de um seguro rural no Brasil

Brasília e São Paulo, 24 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou a falta de um seguro rural no Brasil. As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24. "Eu ouvi do vice-presidente mundial da John Deere um detalhe interessante que quero transmitir aqui. Ele disse: governador, o senhor sabe que os produtores que mais absorvem tecnologia, e falo pela John Deere, são os brasileiros? E eu falei, mas por quê?", contou.Caiado continuou: "Ele falou: por uma coisa simples. Porque o produtor rural brasileiro tem que arriscar a vida dele toda, jogar na safra dele com tudo, porque não tem seguro. Se ele perder uma safra nos Estados Unidos ou na Europa, ele tem um seguro agrícola e ele tem a tranquilidade de ficar. Aqui, se ele perder a safra, ele quebra e vai ter que entregar a fazenda dele, porque não tem condição de pagar as dívidas."Na sequência, o governador afirmou que até hoje o Brasil não tem seguro rural: "É algo impressionante, num país em que a base da economia dele é exatamente a agropecuária."