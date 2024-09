Boulos: 'Nunes é o bolsonarismo civilizado; Marçal é o da pancadaria'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou, nesta terça-feira (24), que seus adversários Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) são "duas faces do bolsonarismo". O prefeito seria o "civilizado" e o empresário, "o da pancadaria", segundo o deputado federal.

O que aconteceu

Boulos comparou os adversários e falou sobre eventual segundo turno com cada um. Durante sabatina da CBN nesta terça, o deputado foi questionado sobre quais estratégias pretende adotar em um eventual segundo turno com Nunes ou Marçal, e afirmou: "O que vou enfrentar no segundo turno é o bolsonarismo, o que tenta se vender como civilizado, que come de garfo e faca, e o Marçal, [que] nem isso tenta, é o da pancadaria, soco na cara, mentira e tudo mais".

O deputado negou que haja preferência por enfrentar Marçal na etapa final da eleição. Mesmo diante de pesquisas eleitorais, como o último Datafolha, que apontam vantagem de Boulos sobre o candidato do PRTB e desvantagem em relação ao atual prefeito em um eventual segundo turno, Boulos negou que esteja focando sua campanha em críticas a Nunes por preferir enfrentar Marçal na segunda etapa do pleito. "Não entrei na eleição para escolher qual bolsonarista quero enfrentar", afirmou.

"Marçal serve de boi de piranha para o Nunes", disse Boulos. Segundo o candidato do PSOL, Marçal, que protagonizou cenas de ofensas e agressões nos últimos debates, "normaliza o que Nunes tem dito e feito".

Na semana passada, ele [Nunes] falou contra a vacinação. Antes, disse que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. O que vou enfrentar no segundo turno é o bolsonarismo, o que tenta se vender como civilizado, que come de garfo e faca, e o Marçal, [que] nem isso tenta, é o da pancadaria, soco na cara, mentira e tudo mais

Guilherme Boulos (PSOL), durante sabatina da CBN nesta terça (24)

Boulos também condenou a agressão durante o debate do Flow News, na segunda-feira (23). A confusão culminou na agressão a Duda Lima, marqueteiro de Nunes, pelo sócio e cinegrafista de Marçal Nahuel Medina. O deputado condenou "veementemente" o ato e afirmou: "É preciso dizer o absurdo que tem sido a participação de Pablo Marçal nessas eleições".