Bolsa fecha em alta e dólar cai com pacotão de estímulos da China

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou nesta terça-feira (24) em alta de 1,22%, com o Ibovespa indo a 132.155 pontos, repercutindo o pacotão de medidas para estimular a economia na China. Influíram também a alta do petróleo e a ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central.

O dólar terminou o dia em baixa de 1,30%, indo a R$ 5,463. O dólar turismo ficou em R$ 5,67.

O que aconteceu

O Banco do Povo da China anunciou uma série de medidas de estímulo econômico nesta madrugada. O pacote inclui cortes de juros e novos financiamentos para a compra de ações. Houve também queda no juro para empréstimos hipotecários já existentes e providências para conter a crise imobiliária. A entrada mínima para a compra de um segundo imóvel, por exemplo, será reduzida de 25% para 15% do valor.

Pan Gongsheng, presidente do BC chinês, disse também que a instituição cortará a taxa de compulsório dos bancos. O objetivo é injetar mais liquidez na economia e reduzir os custos de empréstimos.

Por que isso é importante?

A China é a maior compradora de produtos de exportação do Brasil. Em 2023, o país exportou para o mercado oriental um valor recorde de US$ 105,7 bilhões. Se a economia chinesa vai bem, ela compra mais do Brasil e entram mais dólares aqui, o que ajuda a conter a inflação.

Bolsas de mercados internacionais também tiveram alta. O S&P 500, nos EUA, por exemplo, atingiu novo recorde. "Esse foi o maior pacote de estímulos já anunciado desde a pandemia na tentativa de tirar o país da deflação", diz Fabio Louzada, economista, planejador financeiro e fundador da Eu me banco.

Além disso, algumas companhias da Bolsa, como a Vale (VALE3) são diretamente beneficiadas. O preço do minério de ferro subiu mais de 6% em Singapura, o que ajudou os ativos da mineradora. Com isso, os papéis da Vale tiveram alta expressiva de 5,13%, para R$ 60,48 (dados preliminares).

Outra ação ligada ao minério de ferro que teve alta hoje foi a da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3). O papel da empresa teve valorização de 9,03%, chegando a R$ 12,08 (dados preliminares).

Petróleo

O preço do petróleo do tipo Brent passou dos US$ 75 por barril nesta terça-feira, subindo 1,68%. O pacotão de incentivo chinês ajudou, já que a China é um dos maiores consumidores do produto no mundo. A escalada dos ataques de Israel ao Hezbollah e também a aproximação do segundo grande furacão em duas semanas no Golfo do México foram outros dois fatores que fizeram o valor subir.

A tempestade tropical Helene fez as petroleiras BP, Shell e Chevron paralisarem parte da produção no Golfo do México nas últimas horas. Tudo que faz a produção afeta o valor do óleo para cima.

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) reagiram. PETR3 foi a R$ 40,54, subindo 0,85%, enquanto PETR4 chegou a R$ 36,79, com elevação de 0,44% (dados preliminares).

Ata do Copom

O aumento das projeções de inflação de médio prazo tornou o cenário à frente mais desafiador. É isso o que diz a ata divulgada nesta terça-feira. O mercado não viu grandes novidades no comunicado. O colegiado do BC considera também que o forte ritmo de crescimento da atividade econômica torna mais difícil o processo de convergência da inflação à meta.

Na ata, o Copom evitou antecipar a intensidade dos próximos movimentos sobre a taxa Selic. Mas deixou a porta aberta para novas altas — o que é ruim para a Bolsa de Valores. " Ficou claro, na minha visão, que teremos mais altas de juros, mas não sabemos em que ritmo nem em qual magnitude. Os membros concordaram de forma unânime que o ciclo será gradual e dependerá de dados a serem divulgados", diz Louzada.