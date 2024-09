Biden alerta contra 'guerra em grande escala' após ataques israelenses no Líbano

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta terça-feira (24) contra uma "guerra em grande escala" no Oriente Médio e pediu soluções diplomáticas tanto no Líbano como em Gaza.

"Uma guerra em grande escala não beneficia ninguém", declarou Biden perante a Assembleia Geral da ONU, depois de os ataques israelenses contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano terem causado mais de 550 mortes.

"Embora a situação tenha piorado, uma solução diplomática ainda é possível", disse Biden. "Na verdade, continua sendo o único caminho para uma segurança duradoura que permite às pessoas de ambos os países retornar em segurança às suas casas na fronteira", disse ele.

A escalada do conflito no Líbano ocorreu após o fracasso de meses de esforços dos EUA para conseguir um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza.

Biden afirmou que continua pressionando por um cessar-fogo na guerra iniciada há quase um ano. Autoridades dos EUA dizem que ambos os lados concordam em linhas gerais.

"Propus um acordo de cessar-fogo e de reféns ao Catar e ao Egito. Foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Agora é o momento de as partes finalizarem os seus termos", declarou Biden.

O acordo "trará os reféns para casa e garantirá a segurança de Israel e de Gaza livres do controle do Hamas, aliviará o sofrimento em Gaza e acabará com esta guerra", disse o presidente, que deixará o cargo em janeiro.

