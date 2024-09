Associações de aéreas defendem 180 dias de adaptação à eventual volta do horário de verão

Associações de empresas aéreas questionaram, por meio de nota conjunta, a possibilidade de "restabelecimento do horário de verão pelo governo federal de forma tempestiva". As entidades defendem um prazo mínimo de 180 dias, entre a publicação do decreto e o início efetivo da mudança, para que as companhias consigam fazer as adaptações necessárias.

As associações afirmam que a entrada súbita do horário de verão causará alterações de horários em cidades brasileiras e internacionais que não aderem à nova hora legal de Brasília. "Isso mudará a hora de saída/chegada dos voos, podendo gerar a perda do embarque pelos clientes por apresentação tardia e eventual perda de conectividade", diz a nota.

Entre as adaptações necessárias, as entidades citam reprogramação de voos, acomodação de última hora e alterações de planos de viagem dos passageiros. Outros impactos diretos afetarão a escala de tripulantes, a disponibilidade de slots e a capacidade dos aeroportos, principalmente aqueles com restrições e escassez na alocação de novos horários.

"A falta de comunicação prévia para que as empresas aéreas ajustem os horários de voos e conexões, cuidadosamente definidos e já em comercialização desde o início do ano, pode resultar em grandes transtornos para a sociedade, especialmente durante a temporada de verão e festas de final de ano", afirmam. Com isso, as associações argumentam a necessidade do prazo mínimo de 180 dias para reorganização.

O pronunciamento é assinado pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta), Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) e a Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (JURCAIB).

Na segunda-feira, 23, o CEO da Azul, John Rodgerson, reconheceu que o possível retorno do horário de verão teria impacto no planejamento de horário dos voos. Para o executivo, seriam necessários 45 dias, no mínimo, para uma reprogramação.

Na mesma data, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que os estudos no governo sobre a possível implementação do horário de verão estão em andamento, ainda sem previsão de divulgação.