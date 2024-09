Anvisa proíbe venda de duas marcas de azeite; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de azeites de duas marcas diferentes, além de um lote de coco ralado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24).

O que aconteceu

Azeites das marcas Serrano e Cordilheira foram proibidos. Segundo a publicação oficial, a produção era realizada por órgãos desconhecidos no Brasil. As empresas não informaram CNPJ e local de fabricação, o que é ilegal, e todo o azeite das marcas está proibido de ser comercializado, fabricado, distribuído, importado e consumido.

Lote de coco ralado também deve ser recolhido. Produtos da marca "Coco e Cia." que pertencem ao lote 030424158 demonstraram "resultado insatisfatório" em pesquisa sobre quantidade de dióxido de enxofre e devem parar de ser comercializados, distribuídos e consumidos. Propagandas do produto também estão proibidas. Em nota, a empresa afirmou que as amostras recolhidas em seu controle de qualidade estavam em conformidade com a regulação e "que não há mais nenhuma inconformidade nos novos lotes distribuídos do Coco Ralado Integral em todo o país."

O UOL não conseguiu entrar em contato com a Serrano e a Cordilheira.