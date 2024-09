Ações europeias terminam em alta com planos de estímulo da China

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, com empresas expostas à China, como gigantes do luxo e montadoras, liderando os ganhos depois que o banco central chinês divulgou medidas de estímulo econômico para ajudar sua economia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,65%, a 519,70 pontos. O destaque em termos de desempenho regional foi a França, que abriga uma série de marcas de luxo.

O banco central da China anunciou um amplo estímulo monetário e medidas de apoio ao mercado imobiliário para reanimar uma economia que luta contra fortes pressões deflacionárias e corre o risco de não atingir a meta de crescimento deste ano.

"O anúncio de hoje ajudou a elevar a confiança, também apoiará o consumo das famílias e aliviará o peso do serviço da dívida", escreveram os economistas da TS Lombard em uma nota liderada pelo economista-chefe para China, Rory Green.

"Mas é insuficiente para colocar um piso sob o mercado imobiliário e a economia em geral. Uma queda substancial no crescimento nominal já está embutida."

O setor de empresas de luxo europeias, que dependem fortemente dos gastos dos consumidores chineses, deu o maior impulso do STOXX 600, com alta de 2,5%.

A LVMH subiu 3,2%, enquanto a Richemont, proprietária da Cartier, também subiu 4,1%.

O setor de recursos básicos liderou os ganhos entre os demais do STOXX 600, saltando 4,4%, seu maior ganho em um único dia em mais de 22 meses, uma vez que os preços dos metais básicos avançavam com a melhoria das perspectivas de demanda da China.

Outros setores expostos à China, como o automotivo e o industrial, também tiveram ganhos de 1,1% e 0,6%, respectivamente.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,28%, a 8.282,76 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,80%, a 18.996,63 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,28%, a 7.604,01 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,60%, a 33.881,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,33%, a 11.837,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,40%, a 6.764,46 pontos.