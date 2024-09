Wall St fecha em leve alta após autoridades do Fed apoiarem cortes de juros

Por Echo Wang

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta modesta nesta segunda-feira, com investidores avaliando se uma tendência se desenvolverá na semana seguinte ao corte dos juros do Federal Reserve.

Os ganhos ocorreram em meio a comentários de formuladores de política monetária do Fed e a dados estáveis sobre a atividade empresarial dos Estados Unidos, após a forte alta do mercado na semana passada depois da decisão do banco central norte-americano de reduzir a taxa de juros.

Comentários de três presidentes de bancos regionais do Fed nesta segunda-feira foram o foco principal, conforme investidores buscaram pistas sobre o motivo pelo qual o banco central dos EUA iniciou seu ciclo de flexibilização com um corte de 50 pontos-base.

As autoridades do Fed, incluindo Raphael Bostic, Neel Kashkari e Austan Goolsbee, apoiaram o último corte na taxa básica do banco central e expressaram seu apoio a mais cortes no restante do ano.

As apostas dos operadores, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, inicialmente favoreciam um movimento maior do Fed em sua próxima reunião de novembro, depois que o diretor Christopher Waller sinalizou na sexta-feira que os próximos dados de inflação podem ficar abaixo da meta de 2% do Fed.

Entretanto, as apostas mudaram desde então e agora parecem ser um jogo de cara ou coroa, com os mercados esperando uma redução total de 74 pontos-base até o final do ano, de acordo com dados da LSEG.

Em relação aos dados, a atividade empresarial permaneceu estável em setembro, enquanto os preços médios de bens e serviços aumentaram no ritmo mais rápido em seis meses, sinalizando potencialmente um aumento da inflação nos próximos meses.

O Dow Jones subiu 0,15%, para 42.124,65 pontos. O S&P 500 ganhou 0,28%, para 5.718,57 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,14%, para 17.974,27 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 tiveram alta. As ações do setor de energia lideraram os ganhos com uma alta de 1,31%, enquanto as ações do de saúde caíram 0,25%.