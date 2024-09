UOL e Folha sabatinam Dr. Elton, candidato em São José dos Campos

Nesta segunda-feira (23), às 18h30, Dr. Elton (União Brasil) será o primeiro entrevistado da rodada de sabatinas promovidas pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo com candidatos à Prefeitura de São José dos Campos (SP).

Na quinta-feira (26), o sabatinado será Eduardo Cury (PL), também às 18h30. O atual prefeito, Anderson Farias (PSD), recusou o convite, alegando falta de agenda.

As sabatinas com os candidatos são feitas remotamente, com meia hora de duração, e conduzidas pela jornalista Paola Rosa, da Folha, com a participação de Marcelo Toledo, repórter da Folha, e Fabíola Perez, repórter do UOL.

Sabatinas Folha/UOL

O UOL e a Folha receberam os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

São Paulo

Na capital paulista, o UOL e a Folha realizaram uma segunda rodada de sabatinas, para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade.

Foram entrevistados:

O UOL e a RedeTV! também promoveram um debate com os principais candidatos na cidade. Você pode conferir a íntegra aqui.

As eleições municipais ocorrem em 6 de outubro. Para as cidades com mais de 200 mil eleitores em que o candidato mais votado não tenha atingido 50% dos votos válidos mais um, o segundo turno será no dia 27 de outubro.