Turistas francesas são agredidas em assalto no Beco do Batman

Três mulheres francesas foram vítimas de um assalto na região do Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, no fim da tarde da última segunda-feira, 16. A ocorrência foi registrada na Rua Gonçalo Afonso, na altura do número 96, próximo da Rua Medeiros de Albuquerque.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois criminosos caminham pela calçada e, logo em seguida, viram a esquina e anunciam o assalto.

Cada um dos bandidos segura uma mulher - somente a terceira escapa. Os dois indivíduos aparecem armados, derrubando as vítimas e dando coronhadas na cabeça.

Eles arrancam os celulares das jovens, tirando um dos aparelhos do bolso de trás de uma delas. Em seguida, viram a esquina e fogem correndo pelo local de onde vieram. Um dos indivíduos usa a touca do agasalho e óculos escuros, enquanto o outro aparece de boné.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, não foi localizado registro de boletim de ocorrência até o momento.

No entanto, o 14ª Distrito Policial (Pinheiros) investiga os fatos para esclarecer a autoria, bem como localizar as vítimas para coletar mais informações que auxiliem a equipe nas apurações.

"As turistas estavam visitando o Beco do Batman e aguardavam, aparentemente, um carro de aplicativo quando foram atacadas. Nós fechamos a nossa loja às 18h13 e o ocorrido foi registrado dez minutos depois. Elas foram agredidas com coronhadas. Não entendiam o que estavam falando. O fato não durou um minuto", disse uma comerciante, que preferiu não se identificar.

Há quase 10 anos na região, a comerciante disse que nunca presenciou ataques com agressão, mas diz que roubos de celular por motoqueiros têm ocorrido na redondeza.

"Precisamos de uma base da polícia na entrada do Beco do Batman pela Rua Medeiros de Albuquerque. Isso deixaria muito mais seguro um local que recebe muita visita de turistas. Esses ladrões são oportunistas. É preciso melhorar a segurança na região", cobra ela. Procurada, a SSP não se pronunciou sobre esse pedido.

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, os roubos na Rua Gonçalo Afonso tiveram alta de 32,6% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês ano anterior. Conforme a ferramenta interativa foram registrados 61 crimes nas proximidades em julho último. Sendo a principal incidência, com 35 casos, a de roubo de celular.

Localizado entre as vielas da Vila Madalena, o Beco do Batman atrai turistas brasileiros e estrangeiros pelas paredes decoradas por grafiteiros anônimos e também famosos.

O local é descrito como uma galeria de grafite a céu aberto de propriedade da comunidade que mostra o trabalho dos melhores artistas de rua de São Paulo.