Trump tem vantagem em Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, mostra pesquisa do NYT

WASHINGTON (Reuters) - O candidato presidencial republicano, Donald Trump, lidera a disputa entre os prováveis eleitores nos Estados-chave de Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, superando a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, seis semanas antes da eleição presidencial de 5 de novembro, segundo pesquisa New York Times/Siena College divulgada nesta segunda-feira.

No levantamento realizado na semana passada, Trump superou a rival democrata por 50% a 45% no Arizona; 49% a 45% na Geórgia; e 49% a 47% na Carolina do Norte, repetindo resultados de outras pesquisas recentes que mostram uma disputa acirrada.

Os três Estados estão entre os sete Estados-chave que provavelmente decidirão a disputa de 2024 entre Trump, que foi presidente entre 2017 e 2021, e Kamala, uma ex-promotora e ex-senadora que seria a primeira mulher presidente dos EUA.

Trump está buscando voltar à Casa Branca depois de perder para Joe Biden em 2020 -- um resultado que ele continua alegando de forma falsa que foi fraude eleitoral. O ex-presidente, de 78 anos, enfrenta acusações criminais federais e estaduais sobre os esforços para anular os resultados da eleição.

Kamala, de 59 anos, cuja indicação revigorou o Partido Democrata depois que Biden, de 81 anos, desistiu de sua candidatura à reeleição, tem oferecido uma chance de construir uma coalizão mais ampla entre jovens adultos, mulheres, minorias raciais e até mesmo alguns republicanos.

A pesquisa do NYT indica uma disputa apertada, alinhada com outras pesquisas nacionais recentes, incluindo os levantamentos Reuters/Ipsos.

A pesquisa de 17 a 21 de setembro foi realizada em um momento em que notícias abalavam a disputa para governador da Carolina do Norte.

Na quinta-feira, a CNN informou que o candidato republicano Mark Robinson, apoiado por Trump, já se autodenominou "nazista negro" e propôs a volta da escravidão, em comentários publicados em um site de pornografia. Quatro dos principais assessores de Robinson pediram demissão no domingo.

A pesquisa tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais para o Arizona (713 pessoas entrevistadas); 4,6 pontos para a Geórgia (682 entrevistados); e 4,2 pontos na Carolina do Norte (682 entrevistados).