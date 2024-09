Trinta corpos encontrados em embarcação à deriva na costa do Senegal

A Marinha do Senegal encontrou uma embarcação à deriva no domingo, a algumas dezenas de quilômetros da costa de Dacar, com pelo menos 30 "corpos sem vida" a bordo, informou o Exército em um comunicado.

"Neste momento foram contabilizados 30 corpos" e foi aberta uma investigação para apurar a origem da embarcação e o saldo total da tragédia, explicou o Exército em um comunicado divulgado nas redes sociais.

Inúmeras embarcações precárias de migrantes deixam o Senegal em direção às costas europeias.

A Marinha foi informada na noite de domingo da presença de uma barcaça à deriva a cerca de 70 km de Dacar "com vários corpos sem vida", segundo o comunicado.

As autoridades enviaram para a área um navio-patrulha, que rebocou a embarcação para Dacar, onde chegou por volta das 06h00 (horário local, 03h00 no horário de Brasília) desta segunda-feira.

"As operações de recuperação, identificação e transferência [dos corpos] tornaram-se muito delicadas devido ao avançado estado de decomposição dos corpos", afirmou o Exército.

