Transmissão ao vivo do debate Flow hoje: veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira (23), às 19h, o Grupo Flow realizará um debate eleitoral com os seis candidatos mais bem posicionados nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, que foram convidados para participar do programa. A mediação será do jornalista Carlos Tramontina, com transmissão ao vivo nos canais Flow News e Flow Podcast no Youtube.

Como será o debate do Flow?

Candidatos respondem a perguntas de eleitores e especialistas. Dois candidatos serão sorteados por pergunta, com tempo limite para resposta e réplica. O primeiro terá dois minutos para responder à pergunta de especialistas e eleitores, enquanto o segundo terá um minuto e meio para comentar.

Debate com "cartão vermelho". Ofensas e ataques pessoais serão punidos. Três advertências resultam em expulsão imediata.

Direito de resposta garantido. O tempo máximo será 45 segundos.

Moderação rigorosa. Para evitar confrontos físicos ou verbais, as ofensas verbais, gestos agressivos e saídas do púlpito são proibidos.

Seguranças estarão presentes para garantir a integridade dos participantes. Em casos graves, eles poderão intervir diretamente.

Sem contato. Toques físicos que sugiram qualquer tipo de violência também serão barrados.

Quem estará no debate do Flow?

Guilherme Boulos (PSOL);

José Luiz Datena (PSDB);

Marina Helena (Novo);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB).

Próximos debates para prefeito de SP

Record TV: 28 de setembro, 21h

28 de setembro, 21h UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Calendário de debates do segundo turno (se houver):