Ter Stegen sofre ruptura do tendão patelar e vai desfalcar Barça por vários meses

O goleiro do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sofreu "uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito", e foi operado nesta segunda-feira (23), anunciou o Barça.

O jogador alemão ficará afastado dos gramados entre sete e oito meses, segundo a imprensa espanhola, enquanto o seu clube não especificou a duração da sua ausência.

Ter Stegen se machucou no domingo na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Villarreal. No fim do primeiro tempo, o goleiro alemão, após interceptar uma bola no ar, caiu no chão com sinais evidentes de dores no joelho direito. Ele teve que sair de maca e ser substituído por Iñaki Peña.

O primeiro capitão 'blaugrana' nesta temporada, que com a titularidade contra o Villarreal se tornou o terceiro goleiro da história do clube com mais jogos (289, superando Antoni Ramallets), será operado nesta segunda-feira, especificou o Barcelona, acrescentando que após a intervenção divulgará um novo boletim médico.

"Sua lesão é muito difícil para nós. Temos que cuidar dos jogadores que temos agora, considerando o número de jogos que disputamos", disse Hansi Flick no domingo.

O bom desempenho do Barça nesta temporada com a chegada do técnico alemão - líder da LaLiga com seis vitórias - foi ofuscado pelo grande número de desfalques. Ter Stegen se junta na enfermaria a Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi.

Após a lesão de Ter Stegen, o Barcelona terá de decidir se contrata um novo goleiro ou se coloca a responsabilidade nas mãos de Iñaki Peña a médio prazo.

Ter Stegen, de 32 anos, se tornou o primeiro goleiro da seleção alemã nesta temporada após a aposentadoria internacional de Manuel Neuer, após 12 anos como reserva, desde que estreou na 'Mannschaft' em 2012.

Julian Nagelsmann, o técnico da Alemanha, confirmou que ele era o "número 1" no início de setembro, o que o jogador descreveu como "um alívio" após a longa espera.

