Tales: Bolsonaro sai perdendo seja qual for o resultado da eleição de SP

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) perde politicamente nas eleições à Prefeitura de São Paulo, seja qual for o resultado, por ter se equilibrado entre o apoio aos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), disse o colunista Tales Faria ao UOL News desta segunda (23).

Nessas eleições, realmente, o Bolsonaro cometeu o maior erro dos últimos tempos da vida política dele. Esta eleição, seja qual for o resultado, ao que parece, o Bolsonaro sai perdendo. O Bolsonaro ficou em cima do muro entre Nunes e Marçal. Agora tá querendo se juntar ao Nunes, mas quem foi pro Nunes foi o Tarcísio. Então o padrinho é o Tarcísio, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro quase foi padrinho do Marçal, mas acabou não dando certo a candidatura do Marçal.

Então, perdeu duas vezes. Perdeu no caso do Nunes, porque o lugar de padrinho foi tomado pelo Tarcísio. Perdeu no caso do Marçal porque o possível apadrinhamento que ele acenou não deu certo eleitoralmente. Tales Faria, colunista do UOL

De acordo com o colunista, Pablo Marçal erra ao comparar o episódio da cadeirada com a facada sofrida por Bolsonaro e com o tiro que quase atingiu o candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. Em vídeo, Bolsonaro acusou o ex-coach de fazer a comparação apenas para "conseguir ganhar poder".

Ele [Bolsonaro] tem razão. O Pablo Marçal tá fazendo uma comparação que não faz sentido.

Não diria que o Bolsonaro fez nenhum fingimento [na facada]. Ele se aproveitou eleitoralmente? Se aproveitou. Mas ele não fez o fingimento que o Pablo Marçal fez.

Pablo Marçal foi lá, botou a máscara de oxigênio, como se fosse internado para uma grande operação. Tales Faria, colunista do UOL

