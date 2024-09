Semana da Moda de Paris estreia de portas abertas para o público

Mal recuperada dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Paris estreou nesta segunda-feira (23) a Semana da Moda feminina com um desfile excepcionalmente aberto a todos na Praça da Ópera.

Depois de Nova York, Londres e Milão, 106 marcas participam em Paris de 66 desfiles e cerca de 40 apresentações de coleções.

Victor Weinsanto abriu a Fashion Week no terraço do Centro Pompidou, com um espetáculo que teve como grande protagonista Le Filip, drag queen que venceu um famoso programa da televisão francesa.

Sob chuva e rajadas de vento, seus trajes de malha multicolorida e tops de rede rosa ofereceram uma prévia do que será usado no próximo verão.

Horas depois, o gigante dos cosméticos L'Oréal recebeu milhares de fãs da moda em um desfile diante da Ópera Garnier, no coração de Paris, aberto ao público (com inscrição).

A estrela americana Jane Fonda apareceu deslumbrante em um macacão prateado estilo disco, Eva Longoria usou um mini vestido branco volumoso, e Kendall Jenner se destacou como uma loira fatal, vestida de vermelho. Também estavam presentes atletas paralímpicos e dezenas de influenciadores inclusivos de todo o mundo.

Várias marcas emergentes da moda francesa, como Mossi, Atlein e Coperni, tiveram a oportunidade de brilhar nesse espetáculo.

"A ideia é tornar acessível e democratizar tudo o que o público nunca vê desse momento da Semana de Moda: os lugares mais belos, os trajes mais deslumbrantes e os melhores looks de beleza", afirmou à AFP Delphine Viguier, diretora-geral da L'Oréal Paris.

Na terça-feira, será a vez dos grandes nomes do luxo, com Christian Dior e Saint Laurent.

Esta temporada é marcada por várias turbulências nas grandes casas. Com os resultados dos gigantes do luxo LVMH e Kering ligeiramente em queda, as reestruturações estão abalando as mesas de trabalho dos designers e gerando um festival de rumores não confirmados: Hedi Slimane, Tom Ford ou Jacquemus na Chanel, John Galliano prestes a deixar a Maison Margiela...

