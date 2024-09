SP tem previsão de início de semana 'fervente', com calorão acima de 35ºC

A previsão do tempo para os próximos dias indica que o calor vai continuar forte na capital paulista, com poucas variações nas condições climáticas. O sol predominará e as temperaturas permanecerão elevadas, sem previsão de chuva significativa.

Calorão dia a dia

Uma massa de ar quente voltará a predominar, trazendo uma semana de calor para todas as áreas do Sudeste, segundo informou o Climatempo. "É importante ressaltar que a primavera marca o aumento da incidência de radiação solar, devido ao alongamento dos dias e à maior inclinação da Terra em relação ao Sol, elevando as temperaturas", avisa a empresa de consultoria meteorológica.

Na segunda-feira, o dia na capital paulista será de sol entre algumas nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 33°C. Não há previsão de chuva, e o tempo seguirá firme.

Na terça-feira, as condições climáticas permanecem semelhantes, com mínima de 19°C e máxima de 34°C. O calor aumenta, e o sol seguirá predominando ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Já na quarta-feira, a mínima será de 18°C, e a máxima pode atingir os 36°C, reforçando o cenário de calor intenso. O tempo seguirá estável, sem indicação de chuvas, mantendo o padrão de sol entre algumas nuvens. Na quinta-feira, o calor deve permanecer, com máxima de 36°C.

Na sexta-feira, o Climatempo prevê uma queda brusca de temperatura, com estimativa de máxima de 28°C. A mínima não passa dos 16°C.

O sábado pode ser ainda mais frio, com mínima de 14°C e máxima de 19°C, e o sol predominando entre nuvens. No domingo, o sol seguirá acompanhado de muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura máxima será de 20°C e a mínima, de 14°C.

A previsão é baseada em modelos dinâmicos e está sujeita a mudanças com o decorrer dos dias. "É preciso levar em consideração que estamos na transição entre as estações (inverno e primavera), quando podem ocorrer mudanças repentinas de clima", explicou Andrea Ramos, meteorologista do Climatempo.