Rússia diz "niet" para testes nucleares, mas com uma condição

MOSCOU (Reuters) - A Rússia não vai testar armas nucleares desde que os Estados Unidos também se abstenham de testá-las, disse nesta segunda-feira o principal responsável pelo controle de armas do governo do presidente russo Vladimir Putin, após especulação de que o Kremlin iria abandonar a sua moratória pós-soviética de testes nucleares.

No momento em que os EUA e aliados Europeus avaliam se permitem à Ucrânia ataques mais abrangentes ao território russo com mísseis ocidentais, aumentam os rumores de que a Rússia poderia reativar sua política de testes nucleares.

Na semana passada, o jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta publicou uma entrevista com Andrei Sinitsyn, chefe da área de testes nucleares da Rússia em Novaya Zemlya, dizendo que o local está pronto para a retomada de testes em grande escala.

Principal tomador de decisões da maior potência nuclear do mundo, Putin vinculou qualquer retomada dos testes nucleares da Rússia a movimentos semelhantes que sejam adotados pelos Estados Unidos. Disse, no entanto, que não precisa usar esse tipo de arma para vencer a guerra na Ucrânia.

"Nada mudou", disse o vice-ministro das Relações Exteriores e responsável pela política de controle de armas da Rússia, Sergei Ryabkov, às agências de notícias russas sobre a especulação de que um teste nuclear poderia ser a resposta da Rússia aos ataques com mísseis ocidentais a território russo.

"Conforme definido e formulado pelo presidente da Rússia, poderíamos realizar tais testes, mas não os faremos se os Estados Unidos se abstiverem de tais medidas."

De acordo com Ryabkov, as preparações no local de testes nucleares de Novaya Zemlya para torná-lo "totalmente pronto" foram realizadas em resposta às ações dos Estados Unidos, que, segundo ele, melhoraram sua própria infraestrutura de testes.

Rússia, Estados Unidos e China têm construído novas instalações e cavado túneis em locais de testes nucleares nos últimos anos, informou a CNN em 2023.

A Rússia pós-soviética não realizou nenhum teste nuclear. A União Soviética testou pela última vez em 1990 e os Estados Unidos, em 1992. Nenhum país, exceto a Coreia do Norte, realizou um teste envolvendo uma explosão nuclear neste século.

Ryabkov disse que Moscou estava alarmada com os relatos de que os Estados Unidos não tinham planos imediatos de retirar um sistema de mísseis de médio alcance implantado nas Filipinas. Segundo ele, a Rússia estava considerando a sua resposta – inclusive no âmbito militar.

Em 2023, o presidente russo Vladimir Putin revogou formalmente a ratificação russa do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT), alinhando a Rússia com os Estados Unidos.

A retomada de testes inauguraria uma nova e perigosa era nuclear, justamente quando Rússia, Estados Unidos e China correm para modernizar suas armas nucleares.